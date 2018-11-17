Дерипаска оказался спонсором спецслужб США

Российский бизнесмен Олег Дерипаска по просьбе американских спецслужб потратил более 20 миллионов долларов собственных средств на проведение операции по освобождению бывшего агента ФБР Роберта Левинсона, похищенного в Иране в 2007 году во время выполнения задания ЦРУ.

Просьбу профинансировать спасательную операцию российскому предпринимателю в 2009 году озвучил сотрудник ФБР Эндрю Маккейб, который позже стал исполняющим обязанности директора Бюро.

«Ко мне подошел кое-кто, кто сейчас находится под пристальным вниманием — Маккейб. Он также сказал, что это было достаточно важно для всех них [чиновников ФБР]. И я вроде доверял им», — цитирует ТАСС откровения Олега Дерипаски в интервью телеканалу Hill.TV.



По словам Дерипаски, его частная спасательная команда была близка к тому, чтобы достичь соглашения с похитителями и освободить Левинсона. Однако сотрудники ФБР сообщили ему, что проведение сделки сталкивается с трудностями в Госдепартаменте, которым на тот момент руководила Хиллари Клинтон, впоследствии сделка была сорвана.

Предприниматель отметил, что слышал, как один из экспертов по России в Госдепе сказал: «Мы просто не хотим быть должниками этого парня». Предприниматель подчеркнгул, что не ожидал ответных услуг от Вашингтона за свои личные усилия по освобождению Левинсона. Последний, по мнению Дерипаски, скорее всего погиб.

Напомним, Олег Дерипаска и его ключевые активы, — холдинг En+, а также подконтрольные ему компании «Русал» и «ЕвроСибЭнерго» — подпали под американские санкции в апреле 2018 года, однако ему удалось заключить с американскими властями соглашение и добиться снятия санкций. Теперь в совете директоров En+ работают американские специалисты.

В процессе разбирательств с американцами Дерипаска запросил у Кремля госпомощь в размере 30 миллиардов рублей для группы ГАЗ, а также многомиллиардные льготы на энергорынке для группы En+, в качестве компенсации убытков через резкий рост цен на электричество для населения и бизнеса в России.