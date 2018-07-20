Кошка защитила семью от ядовитой змеи

Камера видеонаблюдения в Южной Индии засняла необычные кадры схватки кошки и ядовитой змеи. На видео видно, как кошка возвращается домой и видит рептилию. Некоторое время пушистая приглядывается к скользкому существу, а потом начинает бить его лапой, змея в ответ огрызается и пытается укусить. В конце концов кошка хватает гадюку в зубы и несёт на улицу.

Вероятно, увидев драку животных на камеру, из дома выбегает владелец кота Арун Чандру (Arun Chandru), который вызывает профессионального ловца змей. В итоге гадюка была успешно выловлена и выпущена в дикой природе. Смелый кот в смертельной схватке не пострадал.

В нашем районе есть дети, которые часто ползают по земле и бывают возле нашего дома. Змея могла укусить их! Я всегда знал, что мой кот смешной и умный, а сейчас я понял, что он ещё и очень храбрый — рассказал гордый кошачий хозяин журналистам.

Ранее «Ридус» рассказывал про кошку, которая перегрызла наушники хозяина, а взамен принесла ему настоящую змею.

Что касается змей, мы писали, как соцсети поразила маленькая девочка, играющая с огромным жёлтым питоном. Тогда интернет-пользователи также очень бурно отреагировали на видео, заявив, что родителей нужно немедленно призвать к ответу.

Ещё мы публиковали фото малыша, который лежит в кольцах питона и беззаботно смеётся. Пользователи соцсетей также обругали родителей ребёнка за безответственность.