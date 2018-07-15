Знаменитости стали героями известных картин эпохи Ренессанса

Художники поучаствовали в фотошоп-баттле под названием «Современный Ренессанс». Идея соревнования в том, чтобы воссоздать картины эпохи Возрождения, сделав их героями знаменитостей. Участники расширили временной отрезок и преобразили известные полотна Рембрандта, Леонардо Да Винчи, Рафаэля и других художников, поместив на них Анджелину Джоли, Леонардо Ди Каприо, Мишель Пфайффер, Джонни Деппа и прочих звёзд. Собрали для вас некоторые работы авторов, на которых наши современники идеально вписались в классические картины прошлого.

1. Натали Портман, «Биондина», Фредерик Лейтон

2. Джим Керри, «Портрет бородатого мужчины в широкополой шляпе», Рембрандт

3. Аманда Сейфрид, «Портрет императрицы Марии Александровны», Франц Ксавер Винтерхальтер

4. Леонардо Ди Каприо, «Автопортрет», Рембрандт

5. Мишель Пфайффер, «Автопортрет с двумя учениками», Аделаида Лабиль-Гиар

6. Энтони Хопкинс, «Старый пьяница», Габриель Метсу

7. Ума Турман

8. Киану Ривз, «Портрет мадам Ф», Луи-Эдуард Дюбюф

9. Хелена Бонем Картер

10. Орландо Блум, «Портрет мужчины», Рафаэлло Санцио да Урбино, также известный как Рафаэль

11. Эмма Уотсон, «Перед купанием», Уильям Адольф Бугро

12. Джонни Депп, «Автопортрет», Жак-Луи Давид

13. Тэйлор Свифт, «В тени», Эдвин Георгий

14. Сильвестр Сталлоне, «Автопортрет», Рембрандт

15. Люси Лью и Дэнни Де Вито

16. Робин Уильямс, «Портрет Якоба Муффеля», Альбрехт Дюрер

17. Скарлетт Йоханссон, «Инфанта Изабель Клара Евгения», Алонсо Санчес Коэлло

18. Джек Блэк

19. Пенелопа Крус, «Римская леди», Фредерик Лейтон

20. Хью Лори, «Портрет доктора Альфонса Леруа», Жак-Луи Давид

21. Эми Уайнхаус

22. Патрик Стюарт, «Старик в военном костюме», Рембрандт

23. Сандра Баллок

24. Вуди Харрельсон

25. Дженнифер Энистон

26. Дональд Гловер

27. Кирстен Данст

28. Леонард Нимой, «Портрет Алексея Петровича Мелиссино», Джордж Доу

29. Хелена Бонем Картер

30. Мел Гибсон

31. Эми Уайнхаус

32. Хью Лори, «Автопортрет», Жак-Луи Давид

33. Анджелина Джоли, «Портрет молодой женщины», Элизабет Виже-Лебрен

Какая из этих картин вам понравилась больше всего?