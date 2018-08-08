найти ×
   
  • USD +0.17
    63.23
  • EUR +0.01
    71.41
СохранитьСохранено0
×

1507488

Тест: А вы сможете написать эти хитрые слова без ошибок?

Small dd3dc5f883
  • 02 июля 2019, 16:27
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Русский язык — очень хитрый и безжалостный к тем, кто его не учит и мало читает. Собрали для вас самые сложные и неоднозначные слова, в которых тысячи людей делают ошибки. И только очень грамотный человек наберёт в этом тесте десять баллов из десяти. Проверьте свои знания и узнайте, какую оценку поставил бы вам ваш учитель русского языка. Поехали!

Сколько баллов удалось набрать? Поделитесь с нами результатами поделитесь в комментариях, а тест отправьте друзьям-грамотеям!

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Технологии
Доступный «убийца айфона»: обзор Pocophone F1
7296592читать позжечитаю позже
Экономика
Как обманывают «управдомы» и как снизить оплату ЖКУ вдвое
15038555читать позжечитаю позже

главное


Город
Фоторепортаж
Станция «Мичуринский проспект» Солнцевской линии метро во всех деталях

Можно сказать, что станция «Мичуринский проспект» почти готова.

807807читать позжечитаю позже

Наука и техника
Почему исчезла цивилизация майя08 августа 2018

Новое исследование подтвердило догадки ученых.

14460251читать позжечитаю позже