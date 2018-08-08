Тест: А вы сможете написать эти хитрые слова без ошибок?
- 02 июля 2019, 16:27
- Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»
Русский язык — очень хитрый и безжалостный к тем, кто его не учит и мало читает. Собрали для вас самые сложные и неоднозначные слова, в которых тысячи людей делают ошибки. И только очень грамотный человек наберёт в этом тесте десять баллов из десяти. Проверьте свои знания и узнайте, какую оценку поставил бы вам ваш учитель русского языка. Поехали!
Сколько баллов удалось набрать? Поделитесь с нами результатами поделитесь в комментариях, а тест отправьте друзьям-грамотеям!
Войти через социальные сети: