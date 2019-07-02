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В Финляндии утонул российский депутат во время соревнований по триатлону

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© facebook.com

© facebook.com

В Финляндии в озере Весиярви утонул депутат Елабужского городского совета, заместитель генерального директора компании «Эссен Продакшн АГ» Виталий Дерягин.

Об инциденте порталу Inkazan.ru сообщила пиар-менеджер компании Марина Корнева.

По ее словам, 43-летний депутат утонул во время плавательного этапа массовых соревнований по триатлону. Финская полиция, в частности, рассматривает версию о том, что спортивное мероприятие было организовано с нарушениями.

Женщина отметила, что Дерягин был профессиональным спортсменом, мастером спорта по лыжному спорту.

Парламентарий участвовал в различных лыжных забегах, спортивных велогонках, несколько раз покорял Эльбрус.

Депутатом Елабужского городского совета Виталий Дерягин был с 2015 года, в компании он работал более 17 лет.

О его смерти порталу стало известно в понедельник, 1 июля, а скончался он днем ранее.

Как писал «Ридус», в Финляндии пограничники задержали нетрезвую россиянку, которая 1 июля приплыла в страну по озеру Пюхяярви на резиновой лодке.

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