В Финляндии утонул российский депутат во время соревнований по триатлону
- 02 июля 2019, 15:55
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В Финляндии в озере Весиярви утонул депутат Елабужского городского совета, заместитель генерального директора компании «Эссен Продакшн АГ» Виталий Дерягин.
Об инциденте порталу Inkazan.ru сообщила пиар-менеджер компании Марина Корнева.
По ее словам, 43-летний депутат утонул во время плавательного этапа массовых соревнований по триатлону. Финская полиция, в частности, рассматривает версию о том, что спортивное мероприятие было организовано с нарушениями.
Женщина отметила, что Дерягин был профессиональным спортсменом, мастером спорта по лыжному спорту.
Парламентарий участвовал в различных лыжных забегах, спортивных велогонках, несколько раз покорял Эльбрус.
Депутатом Елабужского городского совета Виталий Дерягин был с 2015 года, в компании он работал более 17 лет.
О его смерти порталу стало известно в понедельник, 1 июля, а скончался он днем ранее.
Как писал «Ридус», в Финляндии пограничники задержали нетрезвую россиянку, которая 1 июля приплыла в страну по озеру Пюхяярви на резиновой лодке.
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