Девушка купила меч орков и нашла ему смешное применение в жизни

На портале BoredPanda стал популярным пост о девушке, которая купила себе меч орков Урук-Хай из вымышленной вселенной Толкиена. Об этих существах почти ничего неизвестно, кроме того, что эти солдаты абсолютного зла на голову выше среднего орка и используют в боях мифические мечи в форме буквы «Г».

Я поехала в Айову навестить своего друга и нашла ятаган Урук-Хая в местном антикварном магазине. Я купила это. Без промедления. Не знаю, хватит ли мне газа, чтобы доехать до домой. Но это того стоило! — рассказала покупательница странного изделия.

Кто-то решит, что это пустая трата денег, но Зои нашла целую кучу веселых способов оправдать свою покупку.

1. Это Зои — фанатка «Властелина колец» и она купила меч орков Урук-Хай

2. «Позвольте мне сказать, это была довольно прагматичная покупка. Я нашла множество способов применить ятаган в моей утренней рутине»

3. «Например, заправлять кровать»

4. «Готовить тосты»

5. «Снимать вещи с высоких полок»

6. «Варить кофе»

7. «Доставать пульт, когда он слишком далеко»

8. «Помогать мне, когда у меня кончилась туалетная бумага»

9. «Резать арбуз»

10. «Украшать ёлку»

11. «Заворачивать подарки»

12. «Я не знаю, как я раньше жила без этого ятагана»

13. «Мы встретимся с тобой у алтаря»

14. «Теперь он гордо висит на стене возле кровати на случай вторжения»

А вы бы купили такой ятаган?