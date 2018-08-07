Девушка купила меч орков и нашла ему смешное применение в жизни
- 02 июля 2019, 17:39
- Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»
На портале BoredPanda стал популярным пост о девушке, которая купила себе меч орков Урук-Хай из вымышленной вселенной Толкиена. Об этих существах почти ничего неизвестно, кроме того, что эти солдаты абсолютного зла на голову выше среднего орка и используют в боях мифические мечи в форме буквы «Г».
Я поехала в Айову навестить своего друга и нашла ятаган Урук-Хая в местном антикварном магазине. Я купила это. Без промедления. Не знаю, хватит ли мне газа, чтобы доехать до домой. Но это того стоило! — рассказала покупательница странного изделия.
Кто-то решит, что это пустая трата денег, но Зои нашла целую кучу веселых способов оправдать свою покупку.
1. Это Зои — фанатка «Властелина колец» и она купила меч орков Урук-Хай
2. «Позвольте мне сказать, это была довольно прагматичная покупка. Я нашла множество способов применить ятаган в моей утренней рутине»
3. «Например, заправлять кровать»
4. «Готовить тосты»
5. «Снимать вещи с высоких полок»
6. «Варить кофе»
7. «Доставать пульт, когда он слишком далеко»
8. «Помогать мне, когда у меня кончилась туалетная бумага»
9. «Резать арбуз»
10. «Украшать ёлку»
11. «Заворачивать подарки»
12. «Я не знаю, как я раньше жила без этого ятагана»
13. «Мы встретимся с тобой у алтаря»
14. «Теперь он гордо висит на стене возле кровати на случай вторжения»
А вы бы купили такой ятаган?
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