Археологи нашли дом английской королевы XVI века

Археологи из Университета Лестера во время раскопок в парке Брэдгейт в Лестершире обнаружили дом, в котором, вероятно, в детстве жила королева Англии XVI века Джейн Грей.

Некоронованная королева Англии, правившая с 10 по 19 июля 1553 года, больше известна в литературе как «королева девяти дней». Напомним, что Джейн Грей была правнучкой короля Генриха VII и стала самым юным правителем в истории Англии.



Раскопки старинного каменного здания XVI века указывают на то, что это мог быть дом самой Джейн Грей, предполагают ученые.

В парке Брэдгейт, где сейчас ведутся археологические раскопки, находятся остатки дома, в котором, согласно письменным источникам, жили разные поколения семьи Грей на протяжении 200 лет.

Руины дома Джейн Грей

Несмотря на то, что Bradgate House является знаковым местом для культуры Англии, мы мало знаем об этом доме. Раскопки тут проводятся впервые. Неизвестно, как он менялся за столько лет, как дом выглядел изначально. В этом помогут разобраться археологические раскопки, — поясняют ученые.

На сегодняшнем этапе раскопок ученые обнажили древнейшие слои каменных построек, чтобы реконструировать форму здания. Также археологи надеются изучить культурный слой, датированный XVI веком, чтобы больше узнать о повседневной жизни эпохи Тюдоров.

Письменные источники гласят, что дом построил в 1520 году Томас Грей, а в 1537 году здесь родилась сама Джейн. Вместе с археологами работают и историки, которые изучают дневники королевы, чтобы лучше понять ее детство.

Интересно, что во время раскопок местности ученые обнаружили следы охоты на крупных животных, живших в эпоху мезолита (9000—6000 лет назад). Территория парка охраняется, поэтому там практически нет современных построек, что сохранило уникальность местности.