Ученые назвали причину аномального снежного шторма в Мексике

В ночь с 29 на 30 июня в мексиканском городе Гвадалахара выпало около 1,5 метров града. Аномальные осадки покрыли большую часть автомобильных дорог и улиц, заблокировав движение транспорта.

Власти города признаются, что подобное явление зафиксировано впервые и они не были готовы к такому катаклизму.

Интересно, что снежный шторм начался в самый разгар жаркого мексиканского лета, когда температура в тени в среднем достигает 31 °C.

К счастью, никто из местных жителей не пострадал. Власти Гвадалахары сообщили, что за медицинской помощью обратились лишь два человека с гипотермией — с температурой тела ниже 35 °C.

Аномальные события натолкнули многих на мысль, что снежный шторм может быть связан с глобальным потеплением. Чтобы разобраться с необычным явлением, решили обратиться к ученым. Климатолог Амуля Чевутури из Университета Рединга в Великобритании прокомментировала ситуацию:

Не секрет, что увеличение количества влаги в воздухе может привести к интенсивным и неконтролируемым осадкам. Мы не знаем, связан ли шторм в Мексике с глобальным потеплением.

Климатолог пояснила, что последние крупные исследования, посвященные изучению взаимосвязи глобального потепления и осадков в виде града, не рассматривали это проблему в широком смысле.



Например, ученые анализировали не общую массу града, а размеры отдельных градин, так как большие частицы могут не только повредить дома и транспорт, но и убить людей и домашний скот.

Но даже эти исследования говорят о том, что глобальное потепление действительно влияет на размер градин. Из этого можно сделать вывод, что и масса града тоже увеличится из-за повышения температуры, предполагает Чевутури.

Дело в том, что, когда атмосфера планеты нагревается, она может удерживать больше влаги, а значит, и осадки в виде дождя, снега или града станут обильнее.

Разбирая мексиканский град, ученые пока не спешат с выводами. На некоторых снимках видно, что паводковые воды способствовали слипанию частиц града, образуя крупные куски. Фотографии открытых участков, где находилось меньше частиц града, показывают, что градины действительно были миниатюрнее.

Климатологи продолжат разбираться в этом вопросе.