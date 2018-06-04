ИГ взяло ответственность за убийство полицейского в Чечне

Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за совершенное накануне убийство сотрудника МВД во время нападения на пост полиции в Ачхой-Мартановском районе Чечни.

Неизвестный мужчина бросил в полицейских гранату и ударил одного из них ножом, а затем был ликвидирован ответным огнем. Раненый сотрудник МВД скончался по пути в больницу. В тот же день террористы объявили это нападение спланированной акцией, сообщает РБК со ссылкой на портал SITE Intelligence Group, отслеживающий деятельность радикальных исламистов.

«Мы победили отряды международных террористов, состоящие из десятков тысяч человек, восстановили республику, дали возможность учиться, работать, достойно жить. Если кто-то выбирает иной путь — путь террора, ответные меры будут в высшей степени жесткими, насколько это позволяют законы России», — заявил Рамзан Кадыров.

Кадыров отметил, что молодых людей толкают на путь террора обманом, используя для этого «круглосуточные вещания в эфире и в соцсетях рупоров терроризма». «В России никогда не было практики нападения с ножом на правоохранителей. Это новшество западных стран, экспортированное в Россию. Недруги России пытаются дестабилизировать ситуацию, отвлечь силы и внимание от созидательного труда, держать нас в постоянном напряжении. Ничего из этого не получится!» — подчеркнул глава Чечни .

Предыдущий резонансный случай нападения на полицейских в Чечне произошел в августе 2018 года, тогда несколько одурманенных исламистской пропагандой подростков предприняли попытки убить полицейских стразу в трех районах республики, но сумели только ранить нескольких сотрудников полиции, а сами были ликвидированы. Ответственность за произошедшее взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство».

Министр национальной политики, внешних связей, печати и информации республики Джамбулат Умаров объяснил вовлечение подростков в террористические акции тем, что исламисты разрабатывают специальные программы и используют особые методы внушения. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о том, что приказ совершить теракт напавшие на полицейских подростки получили из-за границы через социальные сети.



Спустя несколько дней после этого нападения уроженец Кабардино-Балкарии открыл огонь по сотрудникам полиции, дежурившим рядом со зданием Министерства иностранных дел на Смоленской площади Москвы. Ему удалось ранить одного из полицейских в ногу, после чего нападавший был убит ответным огнем.