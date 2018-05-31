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Российским авиакомпаниям урезали рейсы в Прагу и Карловы Вары

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

© Валерий Шарифулин/ТАСС

Авиакомпании «Аэрофлот», «Победа» и «Уральские авиалинии» заявили об отмене части рейсов в Прагу и Карловы Вары со 2 июля в связи с тем, что власти Чехии неожиданно аннулировали соответствующие разрешения.

«В связи с решением авиационных властей Чешской Республики аннулировать ранее выданные разрешения на выполнение рейсов по маршруту Москва — Прага — Москва, „Аэрофлот“ вынужден отменить следующие рейсы: SU2010/2011, SU2014/2015, SU2016/2017 и SU2018/2019 за 2 июля», — гласит сообщение на официальном сайте «Аэрофлота».

Одновременно в «Аэрофлоте» пообещали, что продолжат выполнение рейсов SU2012/2013 и SU2024/2025.

Пресс-служба авиакомпании подчеркнула, что чешские авиационные власти приняли решение аннулировать разрешение на выполнение рейсов, хотя у «Аэрофлота» есть все технические возможности для их обеспечения. В сложившейся ситуации пассажиры отмененных рейсов будут перевозиться на рейсах SU2012/2013 и SU2024/2025, а также передаваться на рейсы других перевозчиков.

Пассажирам «Аэрофлота» с бронированием на рейсы «Москва — Прага» за 2 июля (включая рейс SU2017 за 3 июля) предложено оформить возврат оплаты перевозки без сборов или оформить изменение маршрута на альтернативный пункт в Европе без взимания сбора за изменение маршрута.

По информации РБК и «Интерфакса», с аналогичными трудностями столкнулись российские авиакомпании «Уральские авиалинии» и «Победа». У последней со 2 июля отозвали разрешения на полеты из Москвы в Карловы Вары, а «Уральским авиалиниям» запретили летать в Прагу.

Каких-либо комментариев относительно причин резкого ограничения возможностей российских авиакомпаний перевозить пассажиров в Прагу и Карловы Вары от властей Чехии пока не поступало.

Ранее стало известно, что авиакомпания «Аэрофлот» с 1 июля повысила размер топливного сбора на некоторых внутренних и международных рейсах, что привело к существенному удорожанию билетов.

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