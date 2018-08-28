Названы бенефициары «ферм» подделки подписей за кандидатов в Мосгордуму

Кандидат в Мосгордуму Александр Босых сообщил о массовой подделке подписей за других претендентов на депутатское кресло Илью Яшина и Дмитрия Гудкова. В доказательство своих слов Босых опубликовал снимки и видеозапись из квартиры по адресу Ленинский проспект, дом 79, корпус 3, на которых отчетливо видны подписные листы.

В нехорошую квартиру Александр наведался лично по совету знакомых — дверь была открыта, а находившиеся в помещении люди были заняты подделкой подписей. На появление кандидата в депутаты они отреагировали бурно: сперва попытались выпроводить незваного гостя, а затем сами сбежали, прихватив некоторые вещи. На место происшествия по вызову Босых приехали полицейские, приняли у него заявление и начали проверку.

«Странное помещение, однокомнатная квартира со входом с улицы, такое крылечко аккуратное… дверь открыта, стоит стол и там кипит работа, все в подписных листах, народ просто шпарит — аж бумага дымится. Ну, я здороваюсь, интересуюсь можно ли подпись поставить, мол очень хотел бы. Меня начинают толкать, какая то возня, „вы кто такие“, камеру закрывают, меня пытаются чуть ли не вынести. И я дождался слов: „Ты кто, тут чужая собственность“, на что ответил: „Давай вызовем полицию и разберемся, чья это собственность и чем вы тут занимаетесь“. После отказа и попыток вырвать у меня телефон — набрал полицию сам. Рисовальщики сказали „валим“ и дружно убежали», — написал Александр Босых в Facebook.



В комментарии «Ридусу» Босых заявил, что заявление сотрудники полиции у него приняли охотно, но о ходе и результатах проверки пока не оповещали.

По его словам, установить точный круг кандидатов в депутаты Мосгордумы, которым «рисовали» подписи, скорее всего у полицейских не получится, так как сотрудники «фермы» могли унести часть подписных листов с собой.

Предвыборную кампанию в Мосгордуму 2019-го года Босых считает «грязной», и опасается, что политические противники могут подделать подписные листы и с его фамилией, а затем использовать их против него него самого.



«Я начал искать мои подписные листы. Но инфа про „рисовку“ за меня не подтвердилась, я с информатором еще поговорю, что почем. Листы были за Яшина (много), как заполненные так и нет. И за Дмитрия Гудкова (мало, штук 10 − 15). На доске еще была фамилия Соболь и еще чья-то», — сказал Босых в комментарии «Ридусу», отметив, что не готов обвинять Яшина и Гудкова в фальсификациях, так как их причастность к организации подделки подписей не доказана.

«Что касается последствий, то я не юрист, возможно будут снятия или еще что-то. У всех своих ходы-выходы есть, и если надо кого-то подставить, то их подставят таким образом. Я предполагаю, что все это делается не просто так. Даже если допустить, что это провокация, то она все равно стоит денег — помещение снять, листы распечатать, людей нанять, значит это кому-то нужно. Можно ли это внести в избирком параллельно с „чистыми“ подписями или нельзя — я не специалист. Я сейчас сижу и нервничаю, что меня так могут подставить», — добавил он.

Кандидат в депутаты Мосгордумы Александр Босых, обнаруживший «фабрику» по производству фейковых подписных листов

В то же время, Александр Босых допустил, что непопулярным среди населения кандидатам действительно приходится идти на различные злоупотребления, чтобы предъявить избирательной комиссии тысячи подписей в свою поддержку.

«Популярность оппозиции падает. Она постоянно говорит и обещает одно и то же, публичные мероприятия проводит провокационные, толку от этого никакого нет, а подписи откуда-то брать надо», — заключил он.

В штабах Ильи Яшина и Дмитрия Гудкова информацию о подделке подписей приняли к сведению, но комментировать не стали.

Напомним, Босых и Гудков баллотируются кандидатами в Мосгордуму от 5-го округа столицы, который включает в себя Филевский парк, Хорошево-Мневники и часть района Щукино. Яшин пытается пройти в Мосгордуму от 45-го округа — это районы Басманный, Красносельский, Мещанский и Сокольники.

Стоит отметить, что ранее глава штаба Алексея Навального Леонид Навальный обвинил в «рисовке» подписей экс-председателя партии «Яблоко» Алексея Митрохина, конкурента их кандидата Любови Соболь по 43-му избирательному округа. При этом Волков выложил в Сеть данные фальсификаторов, которые удалось установить его соратникам. Также Волков потребовал у Митрохина сняться с выборов после подобного скандала.

Митрохин же в ответ обвинил в фальсификациях своих конкурентов и сообщил о поданном в Следственный комитет заявлении с требованием проверить информацию о фальсификации подписей.

Алексей Митрохин, которого представители Навального обвинили в организации подделки подписей

Напомним, «Ридус» сообщал об обнаружении в Москве и Подмосковье сразу нескольких офисов, где занимались подделкой подписей в поддержку кандидатов в Мосгордуму Олега Мусатова, Любови Соболь, Сергея Митрохина, Алексея Ретеюма и еще ряда лиц, претендующих на кресла депутатов столицы.



Между тем политтехнолог Алексей Михайлов выразил уверенность, что организация подобных подпольных «ферм» по производству фальшивых подписей — дело рук представителей столичной мэрии, которые «убили сразу нескольких зайцев» с помощью подобной «многоходовки» — стравили между собой всех оппозиционных кандидатов и одновременно их дискредитировали.

«Кто теперь из не включенных активно в политические процессы будет разбираться — кто там прав из оппозиционных кандидатов, а кто виноват, — выразил свое мнение в комментарии „Ридусу“ собеседник. — Все они получились провокаторами и фальсификаторами в глазах обывателя».

Кроме того, тиражирование скандала сторонниками Навального наглядно, по словам Михайлова, показало, как они «работают локтями» и убирают конкурентов не менее жестко, чем власть предержащие.

«Опубличивание этой истории — необдуманный, хотя вполне логичный шаг Волкова, ведь, получив подобную информацию, трудно ее не опубликовать, давайте согласимся, — рассуждает собеседник „Ридуса“. — Но вот призыв к Митрохину сняться (при том, что связь его с этой группой никак не доказана) — конкретная лажа, увы. Так нельзя. Это действительно „работа локтями“, за такое даже в ММА наказывают».

Такой исход, по словам Михайлова, выгоден кандидатам от столичной мэрии.

«Практически все цели достигнуты, и если это не стечение обстоятельств, а действительно управляемый слив через группу „рисовальщиков“, то надо признать, манёвр изящный», — заключил политтехнолог.