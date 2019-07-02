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Москамбул и Рио-Лондонейро: художники соединили столицы мира в один город

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  • 02 июля 2019, 10:30
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

1. Москамбул = Москва + Стамбул

У каждой мировой столицы есть свои достопримечательности и отличительные особенности, по которым их узнают миллионы туристов. Два художника — Мария Житник из Краснодара и Duck Knees из Вильнюса вдохновились диснеевским слиянием городов Сан-Франциско и Токио в Сан-Франсокио и решили создать свои гибриды из 14 столиц мира. Так у иллюстраторов получились Москамбул, Сеули, Дубариж, Банг-Йорк, Сиднакеш, Рио-Лондонейро и Кейприм. Авторы надеются, что эти уникальные фантастические места с потрясающей архитектурой вдохновят людей на путешествия по нашей удивительной планете.

2. Сеули = Сеул + Дели

3. Дубариж = Дубай + Париж

4. Банг-Йорк = Бангкок + Нью-Йорк

5. Сиднакеш = Сидней + Марракеш

6. Рио-Лондонейро = Рио-де-Жанейро + Лондон

7. Кейприм = Кейптаун + Рим

В какой из этих городов вы бы хотели съездить?

А если вам всё ещё не хватает вдохновения для путешествий, посмотрите на сногсшибательные фотографии нашей планеты, сделанные с высоты птичьего полёта.

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