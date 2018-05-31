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Создана «умная» таблетка, выпускающая лекарство по времени

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  • 01 июля 2019, 17:48
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay.com

© pixabay.com

Медики из Технического университета Мюнхена показали свое новое изобретение — «умные» таблетки, которые умеют выделять лекарства по расписанию. Теперь не нужно носить с собой таблетницу и писать напоминания в телефоне — пилюля все сделает за вас.

Также у некоторых людей процесс приема таблеток доставляет трудности, поэтому ученые решили свести количество приемов лекарств к минимуму.

В будущем специалисты хотят поместить в одну таблетку разные дозы обезболивающих, противовоспалительных и противоотечных препаратов.

Специалисты долго работали над тем, чтобы механизм мог самостоятельно выделять лекарства согласно определенному графику. Для этого ученые использовали синтетические фрагменты ДНК, помещенные в полимерный гидрогель.

«Умная» таблетка друг за другом выпускала наночастицы серебра, оксида железа и золота. Сначала все компоненты связали в гидрогеле молекулами ДНК, но этот вариант оказался неудачным.

Из-за большого объема компоненты просто не смогли выйти наружу. Тогда ученые предложили обрабатывать систему солевым раствором, имитирующим нанесение на кожу.

Дело в том, что соль провоцирует постепенный распад фрагментов ДНК, но мы сделали все так, что этот процесс происходит с разной скоростью, пояснили в университете.

Сейчас новая технология тестируется, но в будущем ученые заменят наночастицы серебра, оксида железа и золота настоящими лекарствами.

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