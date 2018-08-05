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В Петербурге возбудили дело после пыток подростка полицейскими

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© visualhunt.com

© visualhunt.com

В Петербурге возбудили уголовное дело против полицейских, избивших 17-летнего подростка резиновой дубинкой.

Об этом сообщили журналистам в адвокатской конторе «Зона права», где работает юрист Дмитрий Герасимов, представляющий интересы потерпевший стороны.

В организации отметили, что дело возбуждено по статье «Превышение должностных полномочий».

Однако подозреваемые в избиении сотрудники полиции пока не установлены.

По данным следствия, полицейские нанесли несовершеннолетнему не менее четырех ударов резиновой палкой в область ягодиц и еще два удара в область головы. Потерпевшего в отделе полиции заставляли признаваться в магазинной краже, — сообщили в адвокатской конторе.

В пятницу, 28 июня, сотрудница сетевого магазина «Семья» заподозрила подростка в краже, его задержали.

В региональном управлении МВД уверяли, что травмы нанесли охранники супермаркета еще до доставления в 80-й отдел Колпинского ОМВД.

Тогда же в отношении сотрудника ЧОП полицией было возбуждено уголовное дело по подобной статье — «Превышение полномочий работником частной охранной организации», отмечает петербургская интернет-газета «Фонтанка».

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