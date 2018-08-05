В Петербурге возбудили дело после пыток подростка полицейскими
- 01 июля 2019, 15:11
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В Петербурге возбудили уголовное дело против полицейских, избивших 17-летнего подростка резиновой дубинкой.
Об этом сообщили журналистам в адвокатской конторе «Зона права», где работает юрист Дмитрий Герасимов, представляющий интересы потерпевший стороны.
В организации отметили, что дело возбуждено по статье «Превышение должностных полномочий».
Однако подозреваемые в избиении сотрудники полиции пока не установлены.
По данным следствия, полицейские нанесли несовершеннолетнему не менее четырех ударов резиновой палкой в область ягодиц и еще два удара в область головы. Потерпевшего в отделе полиции заставляли признаваться в магазинной краже, — сообщили в адвокатской конторе.
В пятницу, 28 июня, сотрудница сетевого магазина «Семья» заподозрила подростка в краже, его задержали.
В региональном управлении МВД уверяли, что травмы нанесли охранники супермаркета еще до доставления в 80-й отдел Колпинского ОМВД.
Тогда же в отношении сотрудника ЧОП полицией было возбуждено уголовное дело по подобной статье — «Превышение полномочий работником частной охранной организации», отмечает петербургская интернет-газета «Фонтанка».
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