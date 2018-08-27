Как выглядит импортозамещение по-русски: 17 смешных и нелепых примеров

Антироссийские санкции дали мощный толчок отечественным производителям, а простые граждане узнали новое слово: импортозамещение. Так наши фермеры пытаются заменить своей продукцией заморские сыры, овощи, рыбу, моллюсков и прочий хамон. Но нашлись и ушлые бизнесмены, которые решили подстроиться под шумиху и просто подделать знаменитые бренды, исказив их название и внешний вид, но оставив при этом узнаваемыми. Собрали для вас примеры импортозамещения из России и дружественных республик. Глядя на них, хочется то ли плакать, то ли смеяться.

1. Масло «Баба Валя»

2. Шоколадные батончики «Катя Кэт», «Мистик», «Молочная Река»

3. Вермут «Мартуни»

4. Шоколад «Вита спорт»

5. Драже «ММДМС»

6. Шоколадное масло «Кокачока» — что-то среднее между «Чокопай» и «Кока-Кола»

7. Сыр «Партизан» вместо сыра «Пармезан»

8. Шоколадные батончики «Паркур», «Маневр», «Мюзикл», «Форт»

9. «Белаполия» вместо «Монополии»

10. «Российская Кола» — пробовали?

11. Чипсы Free

12. Шоколадные батончики «Волна», «Трикс», «Молочная Река»

13. Какао от героев «Спокойной ночи, малыши»

14. Детский ирис

15. Знакомьтесь, «Твикерс»

16. Шоколадное печенье «Оле» вместо Oreo

17. На первый взгляд «Рафаэлло», а на самом деле «Куртафелло»

Бонус: такая вот Wаурма

А вам в магазинах встречались подобные примеры импортозамещения?