найти ×
   
  • USD -0.02
    63.05
  • EUR -0.42
    71.40
СохранитьСохранено0
×

-1029068

Как выглядит импортозамещение по-русски: 17 смешных и нелепых примеров

Small dd3dc5f883
  • 01 июля 2019, 16:35
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Антироссийские санкции дали мощный толчок отечественным производителям, а простые граждане узнали новое слово: импортозамещение. Так наши фермеры пытаются заменить своей продукцией заморские сыры, овощи, рыбу, моллюсков и прочий хамон. Но нашлись и ушлые бизнесмены, которые решили подстроиться под шумиху и просто подделать знаменитые бренды, исказив их название и внешний вид, но оставив при этом узнаваемыми. Собрали для вас примеры импортозамещения из России и дружественных республик. Глядя на них, хочется то ли плакать, то ли смеяться.

1. Масло «Баба Валя»

2. Шоколадные батончики «Катя Кэт», «Мистик», «Молочная Река»

3. Вермут «Мартуни»

4. Шоколад «Вита спорт»

5. Драже «ММДМС»

6. Шоколадное масло «Кокачока» — что-то среднее между «Чокопай» и «Кока-Кола»

7. Сыр «Партизан» вместо сыра «Пармезан»

8. Шоколадные батончики «Паркур», «Маневр», «Мюзикл», «Форт»

9. «Белаполия» вместо «Монополии»

10. «Российская Кола» — пробовали?

11. Чипсы Free

12. Шоколадные батончики «Волна», «Трикс», «Молочная Река»

13. Какао от героев «Спокойной ночи, малыши»

14. Детский ирис

15. Знакомьтесь, «Твикерс»

16. Шоколадное печенье «Оле» вместо Oreo

17. На первый взгляд «Рафаэлло», а на самом деле «Куртафелло»

Бонус: такая вот Wаурма

А вам в магазинах встречались подобные примеры импортозамещения?

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (2)

Тесты
Тест: Что думают о вас окружающие?
5050809читать позжечитаю позже
Животные
Нарисованные пандой картины стоят около 50 тысяч евро
7124638читать позжечитаю позже

главное


Город
Фоторепортаж
Станция «Мичуринский проспект» Солнцевской линии метро во всех деталях

Можно сказать, что станция «Мичуринский проспект» почти готова.

807807читать позжечитаю позже
|статья

Экономика
Почему Индия не платит за российское оружие27 августа 2018

Откажется ли Индия от российского оружия?

01553144читать позжечитаю позже