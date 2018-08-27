Пьяный пассажир избил начальника поезда дальнего следования
- 01 июля 2019, 13:23
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В пассажирском поезде, следовавшем из Владивостока в Новосибирск, пьяный пассажир избил начальника состава, который пытался усмирить дебошира, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, «дочка» РЖД).
Инцидент произошел в понедельник, 1 июля, когда поезд шел по территории Амурской области.
По словам собеседника агентства, поезд следовал без сопровождения сотрудников полиции.
Когда состав прибыл на станцию Сковородино, были вызваны правоохранители.
Пьяного дебошира задержали, а начальник поезда подал заявление в полицию.
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