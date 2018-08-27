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Пьяный пассажир избил начальника поезда дальнего следования

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© Иван Шаповалов/ТАСС

© Иван Шаповалов/ТАСС

В пассажирском поезде, следовавшем из Владивостока в Новосибирск, пьяный пассажир избил начальника состава, который пытался усмирить дебошира, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, «дочка» РЖД).

Инцидент произошел в понедельник, 1 июля, когда поезд шел по территории Амурской области.

По словам собеседника агентства, поезд следовал без сопровождения сотрудников полиции.

Когда состав прибыл на станцию Сковородино, были вызваны правоохранители.

Пьяного дебошира задержали, а начальник поезда подал заявление в полицию.

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