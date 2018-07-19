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Тест: Угадайте, что это за фрукт на фото

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  • 01 июля 2019, 15:05
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Российских жителей не удивишь заморскими ананасами, манго, киви и кокосами. Однако в мире существует большое количество других экзотических плодов, многие из которых в нашей стране даже не продаются. Собрали для вас самые необычные фрукты со всей планеты. Проверьте, сколько из них вы сможете узнать по фото. Поехали!

Сколько правильных ответов удалось вам дать? Хвастайтесь в комментариях, а тестом обязательно поделитесь с друзьями-гурманами!

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Комментарии (1)

  • Small 2b827aa9f8
    fenix-girlсегодня, 16:02

    3 из 10....Едим! Малину, клубнику, смородину и др. Но фрукты реально фантастические! Спасибо а ликбез!

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