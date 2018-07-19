Тест: Угадайте, что это за фрукт на фото

Российских жителей не удивишь заморскими ананасами, манго, киви и кокосами. Однако в мире существует большое количество других экзотических плодов, многие из которых в нашей стране даже не продаются. Собрали для вас самые необычные фрукты со всей планеты. Проверьте, сколько из них вы сможете узнать по фото. Поехали!

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