Выявлены ранние признаки анорексии

Специалисты из Университета Суонси опубликовали новое исследование, в котором рассказали о предвестниках расстройств пищевого поведения.

Оказалось, что у людей, страдающих анорексией, булимией и другими расстройствами пищевого поведения, были схожие проблемы за 10—15 лет до начала заболевания.

К сожалению, очень часто о таких заболеваниях мы узнаем слишком поздно, когда уже трудно все исправить. Сами пациенты не всегда могут оценить свое состояние, так как анорексия или булимия — это еще и психические расстройства. Близким людям, родителям таких пациентов нужно быть внимательнее, так как можно заподозрить возможное развитие этих заболеваний задолго до их проявления, — пояснили авторы работы.

Расстройством пищевого поведения (РПП) называют любое нездоровое отношение к еде. При анорексии человек мало ест и все время пытается сбросить лишний вес, при булимии, наоборот, пациенты часто и много едят, но, чтобы не поправиться, вызывают рвоту.



По данным Национальной ассоциации РПП в США, такими нарушениями страдают до 30 миллионов человек. В Великобритании с болезнью сталкиваются около 1,6 миллиона человек, в России пока нет официальной статистики, но медики утверждают, что у нас с каждым годом пациентов с РПП становится все больше.



Ученые не знают точных причин этого расстройства. Возможно, это происходит из-за серьезных психологических травм или генетической предрасположенности.

Многие недооценивают серьезность этого заболевания, но если обратиться к статистике, то выясняется, что каждые 62 минуты от расстройств пищевого поведения умирает один человек.

Чаще всего с РПП сталкиваются молодые девушки, которые недовольны своим внешним видом. Так как молодежь более уязвима для критики, очень часто пациенты скрывают свое состояние от близких.

В рамках нового исследования ученые проанализировали медицинские карты пациентов, которые в период с 1990 по 2017 год столкнулись с расстройством пищевого поведения. В общей сложности таких людей оказалось 15 558 (в научной работе исследовались только люди, живущие в Уэльсе).

Ученые пришли к выводу, что в среднем за 15 лет до обнаружения РПП 15 558 человек имели следующие проблемы:

высокий уровень некоторых психических расстройств;

склонность к алкоголизму или депрессии;

частые случаи травматизма;

употребление антидепрессантов;

проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Доктор Джасинта Тан, возглавлявшая исследование, считает, что лечащие врачи должны обращать внимание на комбинацию этих признаков, чтобы выявлять расстройства пищевого поведения на ранней стадии.