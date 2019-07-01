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Названо число жертв алкоголизма в США

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© pixabay.com

© pixabay.com

В США каждый четвертый мужчина и каждая пятая женщина становятся жертвами алкоголизма, как собственного, так и чужого, говорится в статье, опубликованной в научном издании Journal of Studies on Alcohol & Drugs.

Специалисты из Института изучения общественного здравоохранения в Эмеривилле провели два масштабных социальных опроса, чтобы выяснить, как алкоголь и связанные с ним проблемы влияют на состояние и жизнь как самих пьющих людей, так и всего общества в целом.

Исследование показало, что появление одного или нескольких алкоголиков в семье, на работе или просто по соседству повлияло на жизнь почти десяти тысяч жителей Соединенных Штатов.

Ученые убеждены, что раньше серьезно недооценивались масштабы последствий от злоупотребления алкоголем.

По их данным, жертвами алкоголиков чаще всего становятся их супруги и родственники, а также молодые люди не старше 25 лет

Согласно исследованию, вероятность стать жертвой алкоголика увеличивалась в несколько раз, если сам пострадавший выпивал более 4—5 порций спиртного в неделю (для мужчин) или в месяц (для женщин).

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