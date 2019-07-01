8 мест, 4 сезона: как время года кардинально меняет привычный пейзаж
- 01 июля 2019, 13:33
- Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»
1. Скала Шаман, остров Ольхон, Байкал, Россия
Смена сезонов влияет на образ жизни и настроение всего живого на Земле. А способность природы меняться удивляет человечество много тысяч лет. Художники из Budget Direct решили объединить разнообразие четырёх сезонов в одном коллаже, продемонстрировав, как привычные пейзажи меняются с приходом лета, осени, зимы и весны. 8 уголков планеты, 4 сезона, 1 кадр: этот фотопроект доказывает, что природа — лучший художник!
2. Терраса Бетесда, Нью-Йорк, США
3. Виноградники долины Эльки, Чили
4. Дворец «Нимфенбург», Мюнхен, Германия
5. Национальный парк «Маунт Уорнинг», Новый Южный Уэльс, Австралия
6. Часовня в Королевском колледже, Университет Абердина, Шотландия, Соединённое Королевство
7. Римский амфитеатр, Пловдив, Болгария
8. Каменная колесница в храме Витала, Карнатака, Индия
Какой коллаж впечатлил вас больше всего?
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