8 мест, 4 сезона: как время года кардинально меняет привычный пейзаж

1. Скала Шаман, остров Ольхон, Байкал, Россия

Смена сезонов влияет на образ жизни и настроение всего живого на Земле. А способность природы меняться удивляет человечество много тысяч лет. Художники из Budget Direct решили объединить разнообразие четырёх сезонов в одном коллаже, продемонстрировав, как привычные пейзажи меняются с приходом лета, осени, зимы и весны. 8 уголков планеты, 4 сезона, 1 кадр: этот фотопроект доказывает, что природа — лучший художник!

2. Терраса Бетесда, Нью-Йорк, США

3. Виноградники долины Эльки, Чили

4. Дворец «Нимфенбург», Мюнхен, Германия

5. Национальный парк «Маунт Уорнинг», Новый Южный Уэльс, Австралия

6. Часовня в Королевском колледже, Университет Абердина, Шотландия, Соединённое Королевство

7. Римский амфитеатр, Пловдив, Болгария

8. Каменная колесница в храме Витала, Карнатака, Индия

Какой коллаж впечатлил вас больше всего?