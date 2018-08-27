Эрдоган сообщил, когда российские С-400 будут поставлены в Турцию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400 будут поставлены в Турцию в течение десяти дней, сообщает турецкий телеканал NTV.

Эрдоган также добавил, что Турция легко сможет урегулировать разногласия с Соединенными Штатами из-за покупки российских ЗРК.

Глава турецкого государства подчеркнул, что при покупке комплексов будет учитывать национальные интересы.

Президент Турции сообщил об этом в ходе саммита «Большой двадцатки», который завершился накануне в Японии, отмечает ФАН.



В мае министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что вопрос по поставкам комплекса уже решен.

Напомним, договор о поставке российских ЗРК С-400 в Турцию был заключен еще летом 2017 года, однако дальнейшее развитие ситуации неоднократно тормозилось усилиями США, заинтересованных в заключении собственных контрактов с Анкарой.

В частности, одним из рычагов воздействия на турецкие власти стали поставки американских истребителей пятого поколения F-35. Так, Вашингтон неоднократно грозился отменить свои обязательства перед Анкарой в случае, если сделка по покупке российских ЗРК все-таки состоится.