Фотограф показал 12 творческих трюков для создания удивительных снимков

Соцсети переполнены прекрасными фотографиями, которые вызывают как восхищение, так и зависть, потому что большинство интернет-пользователей мечтают о красивом визуале страницы и миллионах лайков, но далеко не все имеют возможность нанять профессионального фотографа или купить крутую технику, чтобы создавать великолепные снимки.

Фотограф из Барселоны Хорди Пуч (Jordi Puig) уверен, что за талантливыми фотографиями в первую очередь стоит творческий человек с воображением и умением мыслить нестандартно. Испанец показал несколько трюков, которые может использовать любой человек: от игры с перспективой до использования в съёмке бытовых предметов. И как доказывают его снимки, даже с помощью простой пластиковой бутылки можно получить потрясающий результат. За вдохновляющим творчеством фотографа в Instagram следит уже более 230 тысяч подписчиков.

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Пользователи пришли в восторг от идей испанца и выразили готовность использовать творческие лайфхаки:

Я жду, когда обувная компания подхватит идею шнурков!

Очень классные фото. Реально нестандартное мышление!

Честно говоря, я больше всего впечатлен парнем, готовым держать горящую газету.

Лол, какой удивительный результат от бросания макарон.

Всегда хотел быть фотографом, это очень вдохновляет и весело :)

Это то, что я называю творческой искрой!

Спасибо за некоторые идеи! Действительно творческий реквизит.

Творчество — это такая волшебная вещь! Потрясающе!

А вам понравились эти идеи? Что бы вы хотели применить в своих съёмках?