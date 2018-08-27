Ученые исследовали чувства людей перед смертью

Ученые из Дании, Норвегии и Германии выяснили, что в смертельно опасных ситуациях лишь около 10% людей переживают необычные ощущения, которые можно описать как «предсмертные переживания», и они часто совпадают. В исследовании участвовали добровольцы из 35 стран.

«87% участников исследования сообщили, что переживали искаженное восприятие времени, 65% чувствовали, что у них увеличивается скорость мышления, 63% рассказали о сильном обострении чувств, а 53% испытывали иллюзию выхода из собственного тела», — сообщает ФАН со ссылкой на сайт MedicalXpress.



Оказалось, что «предсмертные переживания» способны испытывать как те люди, которым на самом деле не грозит опасность, но при этом они уверены в обратном, так и те, кто попал в действительно опасную ситуацию, например автомобильную аварию, пережил сердечный приступ или оказался в эпицентре перестрелки.



Опрос международной коллегии ученых раскритиковал депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко. «Когда в 1995 году боевики [на подъезде к Грозному] меня брали в плен, то передо мной прошла вся жизнь», — Онищенко URA.RU, подчеркнув, что необходимо четко разделять обстоятельства и испытываемые ощущения.

По его словам, одна ситуация, когда во время утопления человек испытывает кислородное голодание мозга, другая — когда его ведут на расстрел, третья — когда происходит автомобильная авария. «Кроме того, испытываемые ощущения зависят от психотипа человека и состояния его нервной системы. Для исследования нужны более стандартизованные критерии», — отметил он.

Ранее нашумевшее исследование о чувствах, которые люди испытывают перед смертью, провели бельгийские нейрофизиологи. Они обнаружили что предсмертные видения людей могут содержать в себе все или несколько типичных элементов, и что их порядок часто бывает произвольным. Чаще всего люди утверждали, что выходили за пределы своего тела, летели по темному тоннелю и видели свет. Некоторые рассказывали о встречах с духами или источником света, об ускорении времени или о том, что видели свое будущее.

Нейрофизиологи посчитали, что эти ощущения возникают из-за недостатка глюкозы и кислорода в крови. В результате нейроны мозга начинают продуцировать хаотические импульсы, и как реакция на сильнейший стресс в организме появляются психоактивные и галлюциногенные гормоны.