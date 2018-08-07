Врачам калининградского роддома предъявили обвинения в убийстве

Следствие предъявило обвинения в организации убийства ребенка бывшему главному врачу калининградского родильного дома № 4 Еленой Белой и в совершении умышленного убийства реаниматологу-анестезиологу этого роддома Элине Сушкевич.

В отношении медиков избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее Беловой были предъявлены обвинения по статье «Превышение должностных полномочий», сообщается на сайте СК РФ.

По версии следствия, в ноябре 2018 года, когда в роддоме родился недоношенный ребенок, главврач дала указание анестезиологу убить его.

Как говорилось в статье «Ридуса», в ноябре прошлого года правоохранители задержали главного врача родильного дома № 4 Калининграда Елену Белую.

Отмечалось, что 5 ноября 2018 года в роддом поступила женщина и родила недоношенного мальчика. У ребенка не были раскрыты легкие. Для поддержания жизнедеятельности малыша медики должны были ввести ему дорогостоящий препарат «Куросурф». Стоимость одного флакона такого лекарства превышает 20 тысяч рублей.

Однако главный врач запретила медперсоналу давать это лекарство новорожденному мальчику, «мотивируя свою позицию высокой стоимостью препарата и ухудшением показателей медицинской статистики в части смертности новорожденных в случае смерти ребенка».

В этот же день мальчик скончался. Желая избежать наказания, Белая подделала необходимые документы. Женщина дала указание подчиненному внести в историю родов изменения. В итоге в карте было написано, что ребенок родился мертвым, а его смерть наступила в утробе матери.