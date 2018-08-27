Наехавшего на людей в США неонациста приговорили к пожизненному заключению

В США суд приговорил к пожизненному заключению Алекса Филдса-младшего, обвиняемого в убийстве во время наезда на автомобиле на толпу в 2017 году в городе Шарлоттсвилле в штате Виргиния, сообщает Associated Press.

Перед вынесением приговора обвиняемый мужчина принес извинения родственникам погибшей.

Напомним, в августе 2017 года автомобиль въехал в толпу людей в городе Шарлоттсвилль, где проходила акция ультраправых против планов властей убрать из «Парка эмансипации» памятник генералу Армии конфедератов в годы Гражданской войны Роберту Ли.

Машина въехала в группу противников акции националистов, в результате инцидента пострадали 19 человек, а женщина по имени Хизер Хейер погибла.

Придерживающийся неонацистских взглядов водитель автомобиля скрылся с места происшествия, но вскоре был задержан. Ему предъявили обвинения в убийстве.

Всего тогда в Шарлоттсвилле, по разным оценкам, собрались от двух до шести тысяч ультраправых, включая членов неонацистских организаций и «Ку-клукс-клана».