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Суд отправил под домашний арест топ-менеджера «Рольфа»

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© Сергей Карпухин/ТАСС

© Сергей Карпухин/ТАСС

В Москве Басманный суд заключил под домашний арест на два месяца директора департамента развития бизнеса группы компаний «Рольф» Анатолия Кайро, сообщает ТАСС.

Топ-менеджер отправлен под арест до 25 августа по обвинению в выводе за рубеж 4 миллиардов рублей.

Кайро будет находиться в своей московской квартире, ему запрещено общаться с другими фигурантами дела.

Кроме того, суд не разрешил ему совершать прогулки.

Защита предлагала за топ-менеджера залог в 20 миллионов рублей.

В то же время представитель Следственного комитета заявил, что только содержание под домашним арестом не позволит директору департамента скрыться.

Анатолий Кайро является гражданином Украины. В России у него вид на жительство, действительный до 2021 года, напоминает агентство.

Топ-менеджер отказался признать вину на допросе у следователя, назвав себя в суде законопослушным гражданином, отмечает РЕН ТВ.

Кайро стал первым задержанным по этому уголовному делу. Всего по делу пока проходят четыре человека.

Ранее, как сообщал «Ридус», уголовное дело было возбуждено в отношении руководителя группы компаний «Рольф» Сергея Петрова. Он подозревается в сговоре с другими руководителями своих российских предприятий с целью незаконного перевода денег, вырученных в стране, на счета подконтрольной ему кипрской компании «Панабел Лимитед».

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