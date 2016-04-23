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Мужчина чуть не умер, выпив 10 таблеток от простуды, чтобы пойти на работу

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© pexels.com

© pexels.com

В подмосковных Мытищах врачи спасли от смерти молодого человека, выпившего за сутки 10 таблеток жаропонижающего средства, чтобы не пропускать работу, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Мужчина поступил в реанимационное отделение Мытищинской больницы в тяжелом состоянии, у него стали отказывать почки. Медики боролись за жизнь пациента несколько недель.

Выяснилось, заболевший простудой молодой человек недавно устроился на работу и решил ее не пропускать.

В течение суток он принял 10 таблеток жаропонижающего препарата. Последствия проявились сразу же, отметили в ведомстве.

По данным врачей, юношу удалось спасти благодаря вовремя проведенному курсу диализа.

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