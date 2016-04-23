Мужчина чуть не умер, выпив 10 таблеток от простуды, чтобы пойти на работу
- 28 июня 2019, 17:37
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В подмосковных Мытищах врачи спасли от смерти молодого человека, выпившего за сутки 10 таблеток жаропонижающего средства, чтобы не пропускать работу, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Мужчина поступил в реанимационное отделение Мытищинской больницы в тяжелом состоянии, у него стали отказывать почки. Медики боролись за жизнь пациента несколько недель.
Выяснилось, заболевший простудой молодой человек недавно устроился на работу и решил ее не пропускать.
В течение суток он принял 10 таблеток жаропонижающего препарата. Последствия проявились сразу же, отметили в ведомстве.
По данным врачей, юношу удалось спасти благодаря вовремя проведенному курсу диализа.
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