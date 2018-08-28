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Провисевшая 43 года в уральском городке копия Рубенса оказалась оригиналом

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«Оплакивание Христа. Положение во гроб». © собрание Ирбитского ГМИИ

«Оплакивание Христа. Положение во гроб». © собрание Ирбитского ГМИИ

Переданная в 1976 году музею изобразительных искусств в городе Ирбит Свердловской области копия картины выдающегося фламандского художника XVI—XVII веков Питера Пауля Рубенса «Оплакивание Христа. Положение во гроб» оказалась подлинником, сообщает kp.ru.

Написанное в 1961 году полотно провисело в музее небольшого уральского городка 43 года. Два года назад картину реставрировали, тогда же возникли предположения, что это оригинал.

Как рассказал изданию заведующий Лабораторией физико-химических исследований Государственного Эрмитажа Александр Косолапов, картина в свое время была передана музею в качестве помощи.

Не знаю, понимал ли тогда хранитель, что именно он передает. Видимо, передавали картину, как образец школы или мастерской Рубенса, — приводит газета слова специалиста.

Выяснить, что картину написал именно Рубенс, удалось в июне нынешнего года.

По словам Косолапова, сейчас проведено исследование, а официальное заключение будет написано в конце лета.

По одной из версий, картина попала в Эрмитаж после революции как конфискованное имущество одного из дворян.

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