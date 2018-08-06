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Тест: Выберите позу на диване с партнёром и узнаете о ваших отношениях

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  • 28 июня 2019, 19:31
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Британские учёные провели исследование, в результате которого выяснили, что поза, в которой вы сидите с партнёром на диване, многое говорит о ваших отношениях. Опросив 2000 тысячи взрослых людей, специалисты компании сделали вывод, что такая привычка, как просто сидеть рядом за просмотром фильма, чтением книги или просто разговором, может рассказать всю правду об отношениях внутри пары, ведь язык тела не врёт. Пройдите наш тест, чтобы узнать, в каком состоянии ваши отношения. А результаты опроса узнаете в конце теста. Поехали!

Результаты опроса опубликовало издание TheSun. Итак, из 2000 респондентов: 37% сидят на разных диванах, 20% любят закидывать ноги на партнёра, 18% предпочитают сидеть бок о бок, 16% выбирают разные стороны дивана, 12% обнимаются в углу дивана, 9% обнимаются в центре дивана, 8% любят сидеть в обнимку, поджав ноги.

А вы как сидите со своим партнёром? Поделитесь результатом теста в комментариях и расскажите, согласны ли вы! И обязательно отправьте этот тест своим знакомым парочкам, пусть тоже пройдут.

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