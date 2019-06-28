Стало известно, как прошли переговоры Путина и Трампа

В международном выставочном комплексе INTEX Osaka в Японии, где проходит саммит лидеров стран «Группы двадцати» (G20), завершились переговоры президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа. Встреча продлилась 1 час 20 минут.

Лидеры двух стран обсудили темы Ирана, Украины, Сирии и Венесуэлы, а также согласились продолжить дискуссии о современной модели системы контроля над вооружениями, сообщает «Интерфакс».

«Они оба согласились, что улучшение отношений — в интересах обеих стран и интересах всего мира», — говорится в сообщении Белого дома в Twitter.



Одним из первых переговоры Путина и Трампа прокомментировал зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. «Можно рассчитывать, что эксперты получат сигнал для подготовки или продления договора или его нового варианта», — заявил Джабаров РИА Новости.

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа обратил внимание на то, что на переговорах не поднималась тема ядерного разоружения Северной Кореи. «Это может говорить только об одном: что за последнее время это первая встреча, она была довольно короткой, и обсудить буквально все вопросы невозможно. На встрече не обсуждали ряд других вопросов, но обсудили самые первостепенные, где интересы России и Америки соприкасаются полностью», — отметил депутат.



В преддверии саммита в интервью изданию Financial Times Путин заявлял, что надеется договориться о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Трамп незадолго до вылета в Японию сказал журналистам, что ожидает «хорошего разговора» с Путиным, но довольно грубо пресек попытки дальнейших расспросов словами «что я скажу — это не ваше дело».



Напомним, это была третья личная встреча лидеров России и США. В последний раз они виделись в декабре на саммите G20 в Буэнос-Айресе, но полноформатная встреча была сорвана из-за инцидента в Керченском проливе. Всего у Путина на 28—29 июня запланировано около десяти встреч с главами государств, в том числе с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и президентом Франции Эммануэлем Макроном.