Путин и Трамп провели переговоры в Осаке

Президенты России Владимир Путин и США Дональд Трамп провели переговоры в рамках 14-го саммита лидеров стран Группы двадцати (G20) в международном выставочном комплексе INTEX Osaka.

До начала переговоров Путин и Трамп вместе пришли на церемонию фотографирования, а перед тем как разойтись по своим местам, Трамп похлопал российского коллегу по плечу и назвал по имени. За несколько минут до начала переговоров с Путиным, он уточнил в присутствии журналистов у сотрудников своей администрации темы для обсуждения. «Так мы будем говорить о контроле над вооружениями?», — спросил Трамп. В ответ его помощник по национальной безопасности Джон Болтон утвердительно кивнул, сообщает РИА Новости.

После появления Владимира Путина Трамп демонстративно попросил его не вмешиваться в выборы президента Соединенных Штатов в 2020 году, так как журналисты задали ему соответствующий вопрос. Перед тем как представители прессы покинули место проведения переговоров, Трамп отметил: «У нас будет очень интересная дискуссия, которая будет включать такие вопросы как торговля, коммерция, вопросы разоружения, тему протекционизма, различные другие вопросы. Я думаю, что результаты этой встречи будут отличными».

«Не могу не согласиться с господином президентом [США], нам есть о чем поговорить. Все темы обозначены, мы давно не виделись — начиная со времен встречи в Хельсинки. Правда, наши сотрудники работали и дали нам хорошую возможность продолжить то, о чем мы договаривались в Хельсинки», — сказал Владимир Путин.

В преддверии саммита в интервью изданию Financial Times Путин заявлял, что надеется договорится о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Трамп незадолго до вылета в Японию сказал журналистам, что ожидает «хорошего разговора» с Путиным, но довольно грубо пресек попытки дальнейших расспросов словами «что я скажу — это не ваше дело». О том, как на самом деле прошли переговоры, станет известно из совместной пресс-конференции президентов. Встреча началась в восемь утра по московскому времени и продлится полтора часа.



Это третья личная встреча лидеров России и США. В последний раз они виделись в декабре на саммите G20 в Буэнос-Айресе, но полноформатная встреча была сорвана из-за инцидента в Керченском проливе. Всего у Путина на 28−29 июня запланировано около десяти встреч с главами государств, в том числе с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

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