10+ смешных комиксов о детях, которые переворачивают жизнь взрослых

Российская художница Люба Соболь начала рисовать комиксы, когда её первенцу, сыну Лёве, было 9 месяцев. По словам девушки, она не представляла, как сильно ожидания от родительского опыта будут отличаться от реальности, и чтобы не сойти с ума в декрете, молодая мать начала зарисовывать ежедневные будни с ребёнком.

Я не представляла, что БЫТЬ МАМОЙ — это такая тяжёлая работа! Этот маленький человек перевернул всю мою жизнь с ног на голову. И лучшее, что я могу сделать с этим безумным хаосом — это смеяться. Именно чувство юмора помогает мне оставаться на плаву в этом море беспощадного материнства — смеётся художница.

Сейчас сыну художницы уже 3 года, и она признаётся, что стало легче, ведь теперь ребёнок может сказать, чего хочет, умеет играть сам по себе и даже пытается шутить. За это время на страницу мамы-иллюстратора в Instagram подписалось уже больше 50 тысяч человек и, судя по восторженным комментариям, практически каждый родитель, глядя на смешные комиксы Любы Соболь, узнаёт в них себя. И это немудрено, ведь на творчество девушку вдохновляют реальные ситуации, которые сплошь и рядом происходят в семьях с детьми.

1. «Очень нелегко быть идеальной матерью, когда ребёнок рядом с тобой»

2. «Ну ок, есть некоторые плюсы и в истериках))»

3. «Цитаты великих мам или мой сын шутит»

4. «Комикс-шпаргалка про то, как успешно уклониться ото сна (если ребёнок, конечно, не хотите ни какать ни пИсать — это святое!)»

5. «И ещё про совместный сон»

6. «Вопрос: почему дети животных согласны есть всегда, а мой ребёнок никогда не бывает голодным?»

7. «Комикс про мою подругу Зиночку. Она старается быть идеальной мамой, но не всегда получается. Сегодня у Зиночки был тяжёлый день. И это не пропаганда! Я не поддерживаю употребление алкоголя, но понимаю)))»

8. «Беседа с бабушкой всегда выглядит как тест на интеллект»

9. «Рыбаки vs мамы»

10. «История про то, как нормальный человек превращается в попугая, когда его ребёнок учится говорить»

11. «В любой непонятной ситуации — помогай!»

12. Уличные мамские знакомства

«Вспоминаю те времена, когда наяривала часами по району со своим кексиком в коляске и искала компанию себе подобных мамочек. Но на улице я стеснялась подходить, потому что читала в интернетах, что многие не любят такие знакомства»

13. «Комикс про родителя-интроверта, который не любит гулять в местах, где есть другие дети»

14. «Моя любимая тема про сон»

15. «А когда ребёнок болеет, то хочет спать только в обнимку»

16. «Картинка про то, чем занимается мама в первую неделю садика, пока ребёнок не подцепит какую-нибудь болячку»

17. «Когда привёз внука бабушке»

18. «Предлагаю отстать от родителей и заниматься своими делами и своими детьми!»

19. «У меня очень активный ребёнок. Но только дома!»

20. «О, этот чудный кризис трёх лет! Просто обожаю!»

21. «Время летит незаметно»

22. «Никаких петушков в этом доме!»

23. «Заправлять кровать с ребенком — ещё то удовольствие»

24. «Мимикрия по-мамски — это притворяться ветошью, когда ребёнок проснулся, а ты хочешь ещё чуточку полежать без движения»

25. «Маленький шовинист в деле»

26. «Когда ребёнок наконец уснул в коляске»

27. «Про маму, которая любит почитать перед сном вслух))»

28. «Настигают такие обнимашки, когда их совсем не ждёшь и не успел толком сгруппироваться»

29. «Совет дня. Если у вас в доме есть двухлетка, лучше не перемещайте предметы без крайней нужды»

30. «Нашла баг в системе. Пользуюсь, пока не пофиксили»

31. «Когда собираешься подстричь ребёнку ногти»

32. «Просто люблю купаться с игрушками и у меня заботливый ребёнок»

33. «Когда вышел на работу с декрета. Совещание. Тебе задают вопрос. А в голове: му-му-му бурёнка Даша»

Бонус: «Ну и ещё раз про то, как уложить ребёнка спать и уйти незамеченным»

Ранее «Ридус» публиковал акварельные работы другого художника, который раскрыл секрет счастливых отношений папы и дочки.

Также мы писали о том, как в действительности выглядит семейная жизнь с детьми. И наверняка любой родитель узнает в этих забавных фотографиях себя и своё семейство.

Молодые мамы наверняка увидят себя в честных и забавных комиксах, показывающих, каково это — быть матерью и пытаться успеть всё на свете.

А всем-всем папам и мамам рекомендуется посмотреть снимки родителей до и после появления детей. И погрустите, и посмеётесь.