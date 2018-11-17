Кот-сёрфер покорил океан и завоевал сердца тысяч поклонников

Кот по кличке Пип (Pip) стал настоящей звездой интернета, а всё потому, что пушистый любит заниматься сёрфингом. Раньше этот талантливый кот жил на улице, был бездомным и никем не любимым. А потом его подобрала жительница американского города Оушен-Сити (Ocean City), штат Мэриленд, Эмили Медоуз (Emily Meadows) и привела в свой дом. Правда, прижился Пип на новом месте далеко не сразу. По словам хозяйки, сначала уличный кот вёл себя как исчадье ада: использовал в качестве туалета цветочные горшки, носился, переворачивая всё вокруг, и страшно досаждал двум другим кошкам — Натти и Маугли.

В этом пушистом создании всегда было столько неуёмной энергии, что мы решили помочь коту её выплеснуть и отправились на прогулку. А потом отвезли Пипа на пляж, а там оказалось, что вода — это его стихия. Так наш Пип получил звание The Beach Cat (Пляжная кошка), — вспоминает Эмили.

Сначала котик просто играл в песке, бегал за чайками, гонял по пляжу ракушки и спал на шезлонгах. А потом ему разрешили окунуться в воду и поняли, что этот пушистый просто обожает плавать.

Мы поставили Пипа на доску для сёрфинга, и ему это так понравилось, что теперь он регулярно ловит волну и стал гораздо спокойнее дома, а мы поняли, что наш кот — особенный, — улыбается хозяйка кота-сёрфера в разговоре с изданием The Dodo.

Плавающие кошки неизменно удивляют публику, ведь считается, что коты не любят воду. Поэтому пушистый сёрфер всегда привлекает внимание окружающих, которые восхищаются необычным увлечением котика. У Пипа уже больше 11,5 тысяч поклонников в Instagram, и их количество постоянно растёт.



Помимо покорения океана, Пип очень любит путешествовать и уже посетил Саванну, Джорджию и Нью-Йорк в своём любимом рюкзаке.

А ещё кот Пип регулярно посещает местные дома престарелых в качестве волонтёра и кошки-терапевта, скрашивая досуг пожилым людям, которые его просто обожают.

Кроме того, у котика-сёрфера недавно вышла собственная книга, в которой он «рассказывает» о любимых местах в городе и своих приключениях.



В общем, этот кот — настоящая звезда и живёт очень активной и насыщенной жизнью!

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