В результате жесткой посадки пассажирского самолета в Бурятии погибли люди

В аэропорту Нижнеагарска в Бурятии на берегу озера Байкал во время аварийной посадки выкатился за пределы взлетной полосы, столкнулся с ограждением и загорелся пассажирский самолет Ан-24 авиакомпания «Ангара». В результате погибли два члена экипажа.

После аварийной посадки удалось спасти 42 человека, из них 14 человек обратились за медицинской помощью. Предварительной версией причин происшествия «Интерфакс» называет отказ двигателя Ан-24 при заходе. «В результате садился самолет с „разнотягом“, без реверса и съехал с полосы при пробеге», — сообщает агенство. Эту информацию подтверждают в МЧС.

По данным ТАСС, число пострадавших в результате аварийной посадки значительно больше и составляет 22 человека. Пятнадцати из них медицинская помощь была оказана амбулаторно, еще семь человек госпитализированы, в том числе маленький ребенок.

Очевидцы опубликовали в Сети видеоролики тушения горящего самолета экстренными службами.

Источники в службах аэропорта сообщили журналистам, что состояние бортовых самописцев аварийного самолета позволяет их расшифровать, хотя вся передняя часть Ан-24 была полностью разрушена.

По факту ЧП Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

Представители авиакомпания «Ангара» пообещали организовать специальный рейс, который вывезет задержавшихся в Нижнеагарске пассажиров в Иркутск. В пресс-службе Главного управления МВД по Бурятии объявили, что полиция поможет пассажирам сгоревшего Ан-24 восстановить утраченные документы.

После катастрофы «Суперджета» 5 мая 2019 года в Москве «Ридус» рассказывал, почему на быстрые перемены к лучшему в российской гражданской авиации рассчитывать не приходится.