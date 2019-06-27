Шесть стран поддержали демарш Украины в ПАСЕ

Делегации Польши, Литвы, Латвии, Словакии, Эстонии и Грузии в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) решили прекратить участие в работе этой международной организации до конца года в знак солидарности с Украиной. Для воплощения в жизнь этой идеи им необходимо заручиться поддержкой своих национальных парламентов.

«Делегации из шести стран плюс Украина обратятся к парламентам своих стран с предложением отозвать национальные делегации ПАСЕ. Выйти из ПАСЕ до конца года», — заявил РБК член украинской делегации в ПАСЕ Сергей Соболев.

«Латвия выразила солидарность с Украиной и покинула Парламентскую ассамблею Совета Европы вместе со странами Балтии и Грузией, чтобы проконсультироваться со своим парламентом и правительством относительно будущего ПАСЕ», — подтвердила депутат от Латвии Линда Озола.

Депутат от Грузии Георгий Канделаки заявил, что решение о допуске российских парламентариев в Парламентскую ассамблею Совета Европы является ошибкой.



Ранее ПАСЕ одобрила резолюцию, которая подтверждает полномочия российской делегации в полном объеме. В документе говорится, что «российская делегация должна вернуться к сотрудничеству с Мониторинговым комитетом и всеми другими комитетами Ассамблеи и вступить в конструктивный диалог о выполнении своих обязательств». ПАСЕ также призвала «немедленно выплатить все взносы, причитающиеся в бюджет Совета Европы».

Сразу после принятия резолюции украинская делегация отказалась участвовать в июньской сессии ПАСЕ.

Напомним, 25 июня, несмотря на энергичные протесты украинских парламентариев, а также поддерживающих их делегаций из Латвии Литвы, Эстонии, Грузии и некоторых других стран, члены ПАСЕ проголосовали за приглашение российской делегации участвовать в июньской сессии. Приглашая Россию вернуться к работе в ПАСЕ, в международной организации сослались на решение, принятое комитетом министров Совета Европы в Хельсинки, а также «исключительные обстоятельства».