Кот выжил после 35 минут в стиральной машине

Жительница американского штата Миннесота Стефани Кэрролл-Кирхофф (Stefani Carroll-Kirchoff) говорит, что всегда проверяет стиральную и сушильную машины, чтобы убедиться, что ни одна из её трёх кошек не забралась внутрь. Однако в этот раз что-то пошло не так.

Женщина закинула в барабан одежду и включила экспресс-стирку на 35 минут. Когда цикл завершился, американка заметила, что бельё всё ещё мокрое, и хотела уже включить дополнительную сушку, как вдруг увидела в машинке белую лапу. Это был её годовалый кот Феликс, который запрыгнул в стиралку, когда женщина на минутку отвернулась. Стефани вспоминает, как её охватила паника, она вытащила кота и позвонила отцу, который немедленно отвёз их в Центр ветеринарной помощи животным.

Врачи диагностировали у Феликса пневмонию из-за того, что вода попала в лёгкие, а также потерю зрения. Чтобы помочь чудом выжившему коту, его поместили в кислородную камеру.

Не могу себе простить. Эта картина будет преследовать меня всю жизнь. Я готова на всё, чтобы мой питомец выздоровел, — сказала хозяйка Феликса журналистам CNN.

Дочь женщины Аша Кэрролл Маккалоу (Asha Carroll McCullough), которая в свободное время работает волонтёром в Центре дикой природы, отметила, что благодаря лечению кот Феликс уже пошёл на поправку, к нему начало возвращаться зрение и аппетит. Однако кислородная камера обходится им в 1000 долларов в сутки, а ветеринары говорят, что для полного восстановления кота нужно несколько недель. Поэтому семья запустила сбор средств на платформе GoFundMe, чтобы оплатить такие большие расходы. Сердобольные люди уже собрали для котика, который выжил, больше 7000 долларов.

А ваши питомцы любят запрыгивать в стиральную машинку?