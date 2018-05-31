Раненый мужчина пережил месяц плена в медвежьей берлоге

В Туве мужчина со сломанным позвоночником чудом выжил после нападения медведя, почти месяц пролежав в его берлоге.

«По рассказам охотников, которые обнаружили жертву хищника, найти мужчину помогли собаки. Несмотря на тяжелые травмы и увечья, нанесенные зверем, Александр находился в сознании, мог двигать руками, хотя и был ужасно истощен. На видео, которое сняли уже в больнице, видно, что мужчина фактически превратился в говорящую мумию», — пишет издание EADaily со ссылкой на очевидцев.

Сам Александр рассказал, что медведь напал на него, заломал, но пожирать сразу не стал, а решил прикопать «на консервы».

В Сети эту историю уже сравнили с сюжетом голливудского фильма «Выживший», где актер Леонардо Ди Каприо блистательно сыграл роль человека, чуть не погибшего после нападение медведя.



Напомним, инциденты с дикими и прирученными медведями случаются в России каждый год и не всегда обходятся без человеческих жертв. Две недели назад в Саратовской области цирковая медведица, которую дрессировщик держал в гараже, сбежала и напала на двух мужчин, едва не задрав насмерть одного из них. Неделей ранее житель Пий-Хемского района в Туве, спасаясь от напавшего на него в тайге медведя, откусил ему часть языка, после чего зверь убежал.