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Гуманитариям на ЕГЭ разрешат поиск в интернете

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© Роман Пименов/Интерпресс/ТАСС

© Роман Пименов/Интерпресс/ТАСС

На едином государственном экзамене после 11 класса и основном государственном экзамене после 9 класса средней школы по гуманитарным предметам в будущем могут разрешить поиск информации в интернете. Об этом журналистам рассказали в Федеральном институте педагогических измерений (ФИПИ), где разрабатываются задания для ЕГЭ и ОГЭ.

Внести коррективы в процедуру приема экзамена позволит ее перевод в электронную форму. Для проверки знаний по предметам естественно-научного цикла могут появиться задания с видеофрагментами и экспериментом на цифровой модели. По оценкам ФИПИ, на разработку и апробацию нововведений уйдет около пяти лет, пишет газета «Известия».

«Для гуманитарных предметов компьютерная форма позволит привнести в экзамен поиск информации в интернете, работу с разнообразными справочными данными. Появится возможность использования различных мультимедийных источников. Например, работа с геоинформационными системами в географии», — пояснила изданию идею эксперимента директор ФИПИ Оксана Решетникова.

Позже планируется введение видеофрагментов и в экзамен по предметам естественно-научного цикла. Также в перспективе в ЕГЭ и ОГЭ благодаря цифровизации может появиться экспериментальная часть: ход и результат эксперимента зафиксирует и сохранит компьютер. Кроме того, использование компьютеров позволит генерировать индивидуальные варианты заданий и тем самым решить проблемы списывания и «сливов» готовых ответов в Сеть накануне экзаменов.

Опрошенные изданием эксперты считают, что цифровые технологии позволят оценить критическое мышление школьников и сместить акцент со ставшего привычным зазубривания информации, но призывают не погружать детей в «цифру» полностью во избежание компьютерной зависимости и учить их общаться вживую, в том числе с экзаменаторами. С этим у современных подростков уже и так серьезные проблемы.

Напомним, основной период ЕГЭ в 2019 году начался 27 мая с экзаменов по географии и литературе и продлится до 1 июля. Результаты экзаменов по литературе, географии и базовой математике в целом остались на уровне прошлогодних, а вот результаты по профильной математике улучшились — почти на 5000 человек по сравнению с прошлым годом снизилось число участников ЕГЭ, которые не смогли набрать минимальный балл.

Наиболее распространенными нарушениями в этом году в Рособрнадзоре назвали использование шпаргалок и мобильных телефонов, а также других средств связи. Для предотвращения использования последних во многих школах во время экзамена устанавливают специальное оборудование, которое препятствует работе средств связи.

Ранее «Ридус» рассказывал о проблеме двойных стандартов при оценке ЕГЭ по литературе.

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