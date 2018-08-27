15 комиксов о том, как ведут себя очень влюблённые люди
- 26 июня 2019, 11:55
- Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»
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Создательница аккаунта в Instagram под названием Lovehandlecomics признаётся, что начала рисовать год назад, чтобы с помощью иллюстраций показать всю силу любви к своему парню. Девушка говорит, что они с бойфрендом очень разные, но любовь побеждает все различия, если этого действительно желать. Собрали для вас 15 милых комиксов о том, как ведут себя очень влюблённые люди. Улыбнитесь!
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3. Апчхи
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5. Гром
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7. — Это продолжается 4 часа. Можно уже посмотреть?
— Терпение, Бу. Я работаю над деталями.
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11. — Трудный день?
— Да.
— Хочешь покататься?
— Да, пожалуйста.
12. — Кто пишет так рано?
— Доброе утро, принцесса.
— Доброе утро, мистер Чарминг.
13. — Бу, стоп.
— Это белка.
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15. — Спасибо, что ты обо мне заботишься.
— Что я сделал?
— У меня были некоторые опасения. Но я подумала о тебе и… Они исчезли! Оп!
— Я обладаю суперспособностью.
Рисунки и комиксы часто описывают современные реалии, радости и парадоксы жизни гораздо нагляднее, чем слова. Например, можно узнать, как отличается секс в кино и в реальной жизни.
А каждый, кто состоит или состоял в отношениях, наверняка найдёт себя в остроумных комиксах, которые показывают жизнь с женой, ежедневные забавы, радости и горести.
Родители посмеются над иллюстрациями, которые нарисовала молодая мама-художница о жизни с маленьким ребёнком, — весело, страшно, незабываемо!
Современные девушки узнают себя в комиксах, описывающих ситуации, с которыми сталкивается каждая из них.
А ещё «Ридус» рассказывал вам про художника, который проиллюстрировал очень странные вещи, увиденные в окно. Да-да, мы тоже очень удивились!
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