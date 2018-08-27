15 комиксов о том, как ведут себя очень влюблённые люди

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Создательница аккаунта в Instagram под названием Lovehandlecomics признаётся, что начала рисовать год назад, чтобы с помощью иллюстраций показать всю силу любви к своему парню. Девушка говорит, что они с бойфрендом очень разные, но любовь побеждает все различия, если этого действительно желать. Собрали для вас 15 милых комиксов о том, как ведут себя очень влюблённые люди. Улыбнитесь!

3. Апчхи

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5. Гром

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7. — Это продолжается 4 часа. Можно уже посмотреть?

— Терпение, Бу. Я работаю над деталями.

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11. — Трудный день?

— Да.

— Хочешь покататься?

— Да, пожалуйста.

12. — Кто пишет так рано?

— Доброе утро, принцесса.

— Доброе утро, мистер Чарминг.

13. — Бу, стоп.

— Это белка.

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15. — Спасибо, что ты обо мне заботишься.

— Что я сделал?

— У меня были некоторые опасения. Но я подумала о тебе и… Они исчезли! Оп!

— Я обладаю суперспособностью.

Рисунки и комиксы часто описывают современные реалии, радости и парадоксы жизни гораздо нагляднее, чем слова. Например, можно узнать, как отличается секс в кино и в реальной жизни.

А каждый, кто состоит или состоял в отношениях, наверняка найдёт себя в остроумных комиксах, которые показывают жизнь с женой, ежедневные забавы, радости и горести.

Родители посмеются над иллюстрациями, которые нарисовала молодая мама-художница о жизни с маленьким ребёнком, — весело, страшно, незабываемо!

Современные девушки узнают себя в комиксах, описывающих ситуации, с которыми сталкивается каждая из них.

А ещё «Ридус» рассказывал вам про художника, который проиллюстрировал очень странные вещи, увиденные в окно. Да-да, мы тоже очень удивились!