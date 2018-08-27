СПЧ обратился в ОБСЕ из-за нападения на российских журналистов в Тбилиси

В связи с нападением на российских журналистов в Грузии Совет при президенте РФ по правам человека и развитию гражданского общества (СПЧ) направил обращение представителю Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ Арлему Дезиру.

В обращении сказано, что СПЧ приветствует тот факт, что в ОБСЕ уже осудили нападение на российских журналистов, произошедшее во время беспорядков в Тбилиси.

В то же время СПЧ призвал грузинские власти начать немедленное расследование инцидента и наказать виновных.

Глава СПЧ Михаил Федотов выразил готовность взаимодействовать с ОБСЕ в деле расследования происшествий, во время которых нарушались права российских журналистов как в Грузии, так и других странах, сообщается на сайте совета.

Напомним, в субботу, 22 июня, во время съемки репортажа неизвестные напали на корреспондента и оператора телеканала «Россия 24» и попытались их избить.