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СПЧ обратился в ОБСЕ из-за нападения на российских журналистов в Тбилиси

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© EPA/STRINGER/ТАСС

© EPA/STRINGER/ТАСС

В связи с нападением на российских журналистов в Грузии Совет при президенте РФ по правам человека и развитию гражданского общества (СПЧ) направил обращение представителю Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ Арлему Дезиру.

В обращении сказано, что СПЧ приветствует тот факт, что в ОБСЕ уже осудили нападение на российских журналистов, произошедшее во время беспорядков в Тбилиси.

В то же время СПЧ призвал грузинские власти начать немедленное расследование инцидента и наказать виновных.

Глава СПЧ Михаил Федотов выразил готовность взаимодействовать с ОБСЕ в деле расследования происшествий, во время которых нарушались права российских журналистов как в Грузии, так и других странах, сообщается на сайте совета.

Напомним, в субботу, 22 июня, во время съемки репортажа неизвестные напали на корреспондента и оператора телеканала «Россия 24» и попытались их избить.

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