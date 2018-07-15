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В Литве сократили показ российских телепрограмм

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© pixabay.com

© pixabay.com

В Литве сократился показ телепрограмм российского производства, сообщает местная Комиссия по радиовещанию и телевидению (LRTK).

Согласно проведенному исследованию отмечается, что как в прошлом, так и в нынешнем году первое место на литовских телеканалах занимала продукция американского производства.

Российские телепрограммы по своему количеству по-прежнему находятся на втором месте.

Однако если в 2018 году доля российской продукции составляла 95 часов и 33 минут в неделю, то в 2019 году она сократилась на 20 часов и составила 75 часов и 8 минут.

В феврале 2017 года литовский русскоязычный телеканал обвинили в антигосударственной пропаганде в связи с тем, что порядка 70% его эфирного времени занимают программы и фильмы российского Первого канала.

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