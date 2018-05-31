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Жертва серийного отравителя снова попала в реанимацию

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© instagram.com

© instagram.com

В столице снова госпитализирована жертва серийного отравителя Людмила Чижова, которая несколько дней провела в коме, сообщает РИА Новости.

«Видимо, ей неправильно сделали трахеотомию», — рассказал агентству друг девушки Андрей Антипов, который ранее тоже был отравлен.

По его словам, у Людмилы осложнения после комы.

Пара познакомилась 7 июня на Чистых прудах с молодым человеком, который предложил им выпить газировку. Сделав по глотку, они почти сразу же потеряли сознание.

По словам Ярослава, очевидцы вызвали скорую, поэтому их новый знакомы не успел украсть их ценные вещи. Антипов на шесть часов впал в кому и несколько дней провел в Боткинской больнице, восстанавливая память. Врачи диагностировали отравление «неизвестным веществом».

Как сообщал «Ридус», полиция задержала мужчину, который в центре Москвы угощал прохожих отравленной газировкой и грабил их. Подозреваемым оказался 26-летний уроженец Кабарино-Балкарской Республики по имени Мурат.

Ранее издание The Village сообщило, что в центре Москвы не менее 24 человек стали жертвами отравления газировкой с добавленным в нее неизвестным веществом. Злоумышленник знакомился с молодыми людьми, угощал их знакомых напитком, а после того, как они теряли сознание, грабил.

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