«Новую газету» обвинили в краже публикации о немецком солдате-перебежчике

Проживающий в Германии писатель и исследователь исторических архивов Игорь Петров обвинил российское издание «Новая газета» в неэтичном использовании своей публикации о немецком солдате-перебежчике Альфреде Лискове без указания на источник. Публикация Петрова была основана на архивных документах, в том числе на немецком языке, которые он нашел и перевел на русский, а «Новая газета» даже не упомянула его имя.

«Копирайт на перевод мой и копирайт на комментарии мой, копирайта на сами документы у меня нет. Проблема в том, что использованы не только документы, но и комментарии и прочее вперемешку. Могу только сказать, что для немецкого журналиста, который попался бы на копипасте таких масштабов без ссылки, это стал бы последний день работы в редакции», — заявил Игорь Петров «Ридусу».



Игорь Петров опубликовал в Facebook открытое письмо редакции издания и лично журналисту «Новой газеты» Алексею Поликовскому.

«За эти десять лет я всего лишь в третий раз встречаюсь с таким откровенным воровством и впервые со столь наглым обоснованием этого воровства: г-н Поликовский утверждает свое право использовать чужие материалы и публикации (даже если они составляют основную долю текста) без ссылок на источник, совершенно игнорируя любые моральные и этические аспекты», — сказано в открытом письме.

«Особенно фантасмагоричным в этой связи представляется мне тот факт, что „Новая газета“ на словах последовательно отстаивает либеральные ценности и свободы. Следует ли уточнять, что воровство интеллектуальной собственности никак не совместимо с этими свободами?» — заметил автор.

Игорь Петров потребовал от «Новой газеты» официально принести извинения, добавить в онлайн-версию материала об Альфреде Лискове ссылку на его первоначальную публикацию в «Живом Журнале», а также перечислить половину гонорара за статью в благотворительную организацию. Петров добавил, что не является «профессиональным сутягой» и не собирается судиться с журналистами, но считает важным сделать этот случай достоянием общественности.

В ответ журналист «Новой газеты» Алексей Поликовский заявил Петрову, что тот не обладает правом собственности на историю Альфреда Лискова, но подтвердил, что использовал его публикацию, а также опирался и на другие источники при подготовке своего материала. Свой взгляд на проблему Поликовский изложил на своей странице в Facebook.

«Источник — не один. <...> В соответствии с „Методическими рекомендациями по отнесению архивных документов к объектам авторского и смежных прав, доступу и порядку использования таких документов“, „права публикатора не распространяются на произведения, находящиеся в государственных и муниципальных архивах“. История Альфреда Лискова не является собственностью господина Петрова. Ее можно рассказывать, она может быть рассказана в газетной публикации, в рассказе, эссе или в очерке, как и любой другой исторический эпизод», — отметил Алексей Поликовский.



Альфред Лисков — немецкий рабочий, антифашист и коммунист, вместе с другими рабочими был призван на службу в вермахт во время Второй мировой войны. За считаные часы до вторжения нацистской Германии в Советский Союз Лисков тайно пересек границу и сообщил советскому командованию точное время начала агрессии. Затем Лисков стал видным деятелем советской пропаганды, но втянулся в конфликт с руководителями Коминтерна и бесследно исчез в Сибири в 1943 году.



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