Два американских самолета провели разведку у берегов Крыма и над Донбассом, сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar в своем микроблоге в Twitter.

По данным ресурса, утром в воскресенье беспилотник ВВС США RQ-4A Global Hawk вылетел с авиабазы НАТО Сигонелла в Италии.

Аппарат начал мониторинг линии разграничения в Донбассе в 12:25 по московскому времени.

Global Hawk провел над Донбассом почти 3,5 часа, а затем направился к российскому черноморскому побережью.

Позже с этой же базы вылетел патрульный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon и направился к южным границам Крыма.

В 20:25 он был замечен в 32 километрах от береговой линии в районе Севастополя.



Депутат крымского парламента Иван Шонус выразил обеспокоенность в связи с регулярным появлением у берегов полуострова самолетов-разведчиков, отмечает РЕН ТВ.