Два американских самолета провели разведку у берегов Крыма
- 23 июня 2019, 22:11
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Два американских самолета провели разведку у берегов Крыма и над Донбассом, сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar в своем микроблоге в Twitter.
По данным ресурса, утром в воскресенье беспилотник ВВС США RQ-4A Global Hawk вылетел с авиабазы НАТО Сигонелла в Италии.
Аппарат начал мониторинг линии разграничения в Донбассе в 12:25 по московскому времени.
Global Hawk провел над Донбассом почти 3,5 часа, а затем направился к российскому черноморскому побережью.
Позже с этой же базы вылетел патрульный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon и направился к южным границам Крыма.
В 20:25 он был замечен в 32 километрах от береговой линии в районе Севастополя.
Депутат крымского парламента Иван Шонус выразил обеспокоенность в связи с регулярным появлением у берегов полуострова самолетов-разведчиков, отмечает РЕН ТВ.
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