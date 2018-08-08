Елизавета II покинула Букингемский дворец из-за крыс

Королева Великобритании Елизавета II была вынуждена покинуть Букингемский дворец из-за нашествия крыс, пишет британский таблоид The Sun со ссылкой на собственный источник.

Он рассказал изданию, что когда Ее Величеству сообщили, что во дворце на кухне были замечены грызуны, королева «пришла в ужас».

В королевскую резиденцию были вызваны специалисты по борьбе с этими животными, отмечает РЕН ТВ.

Работающему во дворце персоналу объяснили, что необходимо закрывать дверцы шкафов и убирать крошки.

Грызуны — очень большая проблема британской столицы. Особенно это касается старых построек.

Букингемский дворец был заложен в 1703 году.