Елизавета II покинула Букингемский дворец из-за крыс
- 23 июня 2019, 21:25
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Королева Великобритании Елизавета II была вынуждена покинуть Букингемский дворец из-за нашествия крыс, пишет британский таблоид The Sun со ссылкой на собственный источник.
Он рассказал изданию, что когда Ее Величеству сообщили, что во дворце на кухне были замечены грызуны, королева «пришла в ужас».
В королевскую резиденцию были вызваны специалисты по борьбе с этими животными, отмечает РЕН ТВ.
Работающему во дворце персоналу объяснили, что необходимо закрывать дверцы шкафов и убирать крошки.
Грызуны — очень большая проблема британской столицы. Особенно это касается старых построек.
Букингемский дворец был заложен в 1703 году.
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