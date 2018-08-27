Россия разгромила Грузию на чемпионате Европы по регби
- 23 июня 2019, 20:26
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Мужская сборная России по регби-7 обыграла национальную команды Грузии со счетом 14:0.
Соответственно, россияне заняли девятое место по итогам первого, московского этапа чемпионата Европы.
Российская сборная в эти выходные победила ту же Грузию (14:12) и Польшу (34:17), а также уступила Испании (0:34) и Англии (0:62).
Победителем московского этапа чемпионата стала сборная Франции, которая в финале обыграла Ирландию со счетом 31:26. Третье место заняла сборная Англии.
Второй этап чемпионата Европы по регби-7 пройдет в Польше 20−21 июля.
Ранее сборная России обеспечила себе место среди участников квалификационного турнира на Олимпиаду-2020 в Токио.
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