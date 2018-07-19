В Москву идет осеннее похолодание

К концу предстоящей недели в столичном регионе завершится период аномальной жары.

Синоптики отмечают, что если сейчас среднемесячная температура на четыре градуса превышает климатическую норму, то достаточно скоро в Москву и область придет ультраполярное вторжение, благодаря которому в регионе наступит настоящая осенняя погода.

Первые дни следующей недели будут еще вполне комфортными из-за скандинавского антициклона. По ночам температура будет опускаться до плюс 13 градусов, днем — 21−24.

Однако в пятницу, согласно прогнозам метеорологов, в Центральную Россию придет североатлантический циклон, который принесет резкое похолодание и дожди.

По ночам температура будет колебаться от пяти до десяти градусов, а днем — от 12 до 17 градусов, что примерно соответствует параметрам сентября, сообщается на сайте погодного центра «Фобос».

Кроме того, в столице и Подмосковье может выпасть до трети месячной нормы осадков, отмечает газета «Известия».

Как сообщал «Ридус», в воскресенье, 23 июня, синоптики пообещали жителям столицы небольшой дождь. Воздух погреется до 28 градусов тепла.