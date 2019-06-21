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Мать чудом спасла 3-летнего сына от падения с четвертого этажа

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© facebook.com

© facebook.com

В колумбийском Медельине секундная невнимательность матери могла стоить жизни ее трехлетнему сыну.

В самый последний момент женщина каким-то чудом ухватила за ногу ребенка, уже падавшего с 4-го этажа в лестничный проем.

В Сети опубликовано видео, запечатлевшее это душераздирающий момент.

На кадрах видно, что на лестничной площадке мальчик отпустил руку матери и отправился к перилам, чтобы посмотреть вниз. Не сумев удержать равновесия, он стал скатываться в дыру в ограждении.

Камера наблюдения зафиксировала, как отвлекшаяся на мгновение мать вовремя бросилась на спасение своего сына.


«С мальчиком ничего не случилось, у него не было никаких травм, что невероятно», — приводит Colombia.com слова менеджера строительной компании, в помещении которой и произошел этот инцидент. 

Как пишет издание, городские власти уже предписали владельцу привести здание в соответствие с требованиями безопасности, чтобы впредь подобные инциденты не повторялись.

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