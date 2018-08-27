Тест: Что вы знаете о Великой отечественной войне?

Великая Отечественная война стала самой разрушительной и кровопролитной в истории Советского Союза. События тех страшных и героических лет мы изучаем в школе и университете, узнаём из рассказов предков, а также — из книг и фильмов. А хорошо ли вы знакомы с историей Великой Отечественной войны? Проверьте свои знания!

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