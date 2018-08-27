найти ×
   
  • USD -0.26
    63.13
  • EUR -0.20
    71.35
СохранитьСохранено0
×

202351

Тест: Что вы знаете о Великой отечественной войне?

Small dd3dc5f883
  • 21 июня 2019, 18:22
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Великая Отечественная война стала самой разрушительной и кровопролитной в истории Советского Союза. События тех страшных и героических лет мы изучаем в школе и университете, узнаём из рассказов предков, а также — из книг и фильмов. А хорошо ли вы знакомы с историей Великой Отечественной войны? Проверьте свои знания!

Сколько правильных ответов вам удалось дать? Похвастайтесь в комментариях!

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Интернет
Чего не стоит покупать на AliExpress. Но все покупают
512719922читать позжечитаю позже
Технологии
Доступный «убийца айфона»: обзор Pocophone F1
7295025читать позжечитаю позже

главное


Тесты
Тест: Насколько вы здоровый человек?

Узнайте, вредят ли вам ваши привычки.

2140559читать позжечитаю позже

Животные
Собака-дайвер влюбила в себя соцсети27 августа 2018

Золотистый ретривер с удовольствием ныряет и достаёт со дна различные предметы.

10064385читать позжечитаю позже