На съемках голливудского фильма члена съемочной группы ранили ножом в шею

Во время съемок фильма Роберта Земекиса «Ведьмы» член съемочной группы получил ножевое ранение в шею.

Как сообщает Variety, инцидент произошел в Англии на студии Warner Bros. в Ливесдене.

Пострадавший был госпитализирован, а нападавший арестован. Предположительно, они знали друг друга.

По данным издания, после случившегося студия была временно закрыта.

«Ведьмы» с Энн Хэтэуэй в роли Верховной Ведьмы представляет собой ремейк одноименного фильма 1990 года. В основу ленты положена детская книга Роальда Даля 1983 года.

В России картина должна выйти 15 октября 2020 года.